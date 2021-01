I 18 anni di Giovanni Andrea Salerni

Compie 18 anni Giovanni Andrea Salerni.

Il messaggio di auguri

Caro Giovanni,

oggi è il tuo diciottesimo compleanno. Il tempo passa “Ma fugge intanto, fugge irreparabilmente il tempo“, come disse Virgilio.

In questo giorno chi ti ama e ti vuol bene non può far altro che sperare il meglio. Che il nuovo sole che ti si prospetta illumini questa cupa atmosfera e possa dare a te ancor più forza per portare a compimento tutti gli obiettivi che ti sei prefissato e raggiungere i traguardi più ambiziosi.

Ti auguriamo di realizzare appieno la felicità e la contentezza a cui ognuno ambisce.

E non dimenticarti mai: “Là dove si arresta il potere delle parole, la musica parla" come tu hai dimostrato e continui a farlo tutti i giorni.

Auguri ancora per i tuoi 18 anni da parte di tuo fratello Lorenzo, mamma e papà.

Si associa la nostra redazione