60 anni di matrimonio - Nicola Forgione e Ada Maria Gentile

09/01/1961-09/01/2021

Cari nonni, oggi sono sessant'anni che siete sposati; avete affrontato momenti lieti e momenti tristi perché vi siete voluti tanto bene.

Camminare insieme per la strada della vita può essere stato difficoltoso, ma il vostro amore è stato la guida che vi ha consegnato a questo meraviglioso traguardo. Il vedervi così uniti dopo tanti anni coniugali in sorrisi, lacrime, conforto, solidarietà e rispetto reciproco, insegna quanto sia importante il valore sacro del matrimonio e della famiglia, valore che in tempi moderni e recenti sembra svilito.

Tantissimi auguri, nonno Nicola Forgione e nonna Ada Maria Gentile, dal vostro nipote Nicola Forgione per altro tempo da vivere ancora insieme!

Si associa agli auguri la nostra redazione