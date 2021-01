Buon compleanno al Cav. Giuseppe Catania

Oggi 1° gennaio il Cav. Giuseppe Catania, decano dei giornalisti vastesi, compie 91 anni.

Ospite di una struttura per anziani, stamattina ha parlato in video con i famigliari stretti ed ha inviato i saluti di buon anno a tutti gli amici e colleghi, che da sempre lo stimano per le sue doti umane e professionali.

L'anno nuovo si apre con una aspettativa di grande speranza. Al carissimo Peppino auguriamo per il 2021 tanta serenità e tanta buona salute. Il buon Dio è sempre vicino ai suoi figli.

Nella foto il Cav. Catania, assieme ad amici e colleghi, in occasione della festa per il suo 90° compleanno