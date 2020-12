La Libreria di Via Cavour organizza Venerdì 18 dicembre alle ore 16 un incontro con l’autore

La Libreria di Via Cavour a Vasto di Stefano Angelucci Marino, organizza Venerdì 18 dicembre alle ore 16 un incontro, in diretta facebook con Massimo Roscia, che dopo il successo editoriale dell’ultimo romanzo, avrà modo di parlare del suo nuovo libro:“ Il dannato caso del signor Emme” Exòrma Editore, che con il suo stile di scrittura inconfondibile, la sua voce originale lo connota nel panorama degli scrittori italiani molto interessanti.

Nel nuovo romanzo si vuole restituire dignità, onorabilità e reputazione a una figura non trascurabile del Novecento italiano, sferzante, raffinata, sensibile, ma che rischia l'oblio come tante altre vittime della "damnatio memoriae": questo è l'obiettivo di Carla, ex giornalista, specializzata in topografia della miseria e della disperazione e perennemente votata al prossimo. Per farlo dovrà ricomporre la vita e le opere del fantomatico Signor Emme e mettere insieme un fascicolo da sottoporre al giudizio dell'oscura "Congregazione dell'Indice delle vite cancellate e delle opere proibite". Siamo in un'Europa totalmente lacerata, mosaicizzata in una miriade di piccoli stati, separati da dogane, muri, filo spinato, e in un tempo in cui passato, presente e futuro sono deliberatamente mescolati. A bordo di un vecchio scuolabus (forse rubato), trasformato in camper e targato Zagabria, Carla intraprende un folle e strampalato viaggio che le regalerà incontri con più o meno noti personaggi, accompagnata dai due figli gemelli: il primo è un bambino prodigio "in grado di risolvere equazioni differenziali lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti o confutare il teorema di Fermat"; il secondo, nonostante lo stesso patrimonio genetico, è candido, simpaticissimo, ha una sensibilità tutta sua di percepire il mondo ed è a suo modo geniale. Insieme a loro viaggia lo zio Giordano, autore del trattato filosofico "De gli eroici furori", arso vivo a Campo de' Fiori.

Quello che ne esce fuori è un romanzo tra il vero, il il verosimile e il falso, sicuramente colto e divertente, che pone una riflessione sulle due guerre mondiali, la politica internazionale, la tutela ambientale, il turismo culturale, la lingua italiana, la gastronomia, l'enologia, per trarne un romanzo tra il vero.