"Le infrastrutture verdi per l'attività fisica e la salute. Strategie, requisiti e soluzioni per il tracciato ferroviario Sangritana al centro di Ortona". E' la tesi discussa da Simone D'Alessandro per la sua laurea magistrale - votazione 110 - in Architettura.

Formulano i migliori auguri per questo prestigioso traguardo raggiunto il papà Angelo, la mamma Milva, il fratello Daniele e Marialaura.

