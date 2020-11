Auguri ad Alex Valentini per la sua laurea

Tanti auguri per la laurea Alex Valentini. Si è laureato in modalità digitale nell’Aula “Vennitti” nel Municipio di Vasto, in Economia delle imprese e dei mercati, in collegamento con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il sindaco di Vasto , Francesco Menna: “Abbiamo accolto la richiesta di Alex perché crediamo che le amministrazioni locali debbano essere al servizio del cittadino, soprattutto in questo tempo di emergenza sanitaria. Aver potuto offrire uno spazio ed una connessione veloce in questo importante giorno ci ha permesso di condividere la sua gioia.

Auguri Alex per il tuo futuro.”