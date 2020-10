Congratulazioni ad Alessia Fuiano

Si è svolta a Firenze la tradizionale cerimonia di giuramento degli Allievi della Scuola marescialli “Felice Maritano”. Un momento di grande emozione per tante ragazze e ragazzi.

Tra i tanti ragazzi c’era anche Alessia Fuiano. Inizia ora l’importante percorso formativo per diventare professionisti, capaci di assumere grandi responsabilità nell’interesse della collettività.

A lei gli auguri dei genitori.

"Ecco, dono del Signore sono i figli,

è sua grazia il frutto del grembo.

Come frecce in mano a un eroe

sono i figli della giovinezza."

Salmo 126



“Oggi Alessia ha giurato! Un momento di grande emozione, denso di valori e di significati. Il cuore di genitore si riempie di fierezza e di orgoglio. Grazie Alessia per quello che sei e per le scelte che compi. Continua anche tu a coltivare i tuoi sogni, a costruire il tuo futuro. Parti da un meraviglioso presente. E quando la strada si farà dura metti tutta la forza che hai per raggiungere la meta della tua avventura.”

Ad Alessia Fuiano le congratulazioni da parte di tutta la redazione.