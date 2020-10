Tanti auguri per l’anniversario di matrimonio di Silvia Iezzi e Cristopher Lo Mele

Tantissimi auguri per l’anniversario di matrimonio di Silvia Iezzi e Cristopher Lo Mele.

La dedica di Silvia a Cristopher:” "...E se avrai bisogno, sai che correrò da te in un secondo e potrei fare a piedi tutto il mondo...che in fondo non ci servono parole...Allora prendimi per mano, chiudi tutto e andiamo via. Tanto in ogni posto se ci sei tu è come casa mia. Allora prendimi per mano che da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano".

Auguri da tutta la redazione.