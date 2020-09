Gabriella Tarantino e Alessandro D’Adamo sabato 27 settembre 2020 si sono uniti in matrimonio in una suggestiva cerimonia presso la parrocchia di San Marco a Vasto . A loro va l’augurio di Daniela Tarantino “ Che il sorriso e la gioia di questo giorno vi accompagnino per tutta la vita. Vi voglio tanto tanto bene. “

Agli auguri ai novelli sposi e ai loro genitori e parenti si associa tutta la redazione.