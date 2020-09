Auguri per la laurea di Giorgia Fuiano

Tantissimi auguri per la laurea della dr.ssa Giorgia Fuiano.

Il padre, il preside Nino Fuiano, nel farle gli auguri cita il poeta Costantino Kavafis che nella sua Itaca ci ricorda: "Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga fertile in avventure e in esperienze."

“Oggi è uno di quei giorni che donano senso alla strada. Donano significato alle sfide che la vita pone ogni giorno lungo il cammino. E fanno esplodere la gioia. Brava Giorgia! Ti auguro di continuare a credere nei tuoi desideri, non permettendo mai a nessuno di frantumarli. Sulla tua tesi hai citato una frase di Nietzsche che dice "Quanto manca alla vetta? Tu sali e non pensarci.'

Arrivata in cima vedrai panorami inesplorati. Buona strada, Giorgia.”

Alla neo dottoressa Giorgia Fuiano gli auguri da tutta la redazione!