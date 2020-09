Auguri a Barbara Gaspari come nuovo dirigente scolastico all’IC di Bucchianico

Ha preso servizio come Dirigente Scolastico nell’Istituto Comprensivo di Bucchianico, la prof.ssa Barbara Gaspari, finora in servizio come collaboratore vicario della Nuova Direzione Didattica di Vasto.

Al neo Dirigente prof.ssa Barbara Gaspari l’augurio di poter svolgere un brillante lavoro per l’anno scolastico che sta per cominciare, per essere guida qualificata e competente per il perseguimento di importanti risultati nella scuola che presiede.