Auguri per la Pensione dell’insegnante Anna Lalla

Con il 1° settembre, riapre la scuola, per i corsi di recupero, per la presa di servizio del personale scolastico. Ma oggi che la scuola riapre le sue porte gli insegnanti della scuola Primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto non possono non fare gli auguri di un buon pensionamento alla cara collega Anna Lalla.

“Finalmente vai in pensione! Ma come farai senza di noi! Inizia per te un nuovo periodo di vita, sicuramente importante. Sii felice per il traguardo raggiunto e guarda sempre al futuro con gioia e serenità! Noi ti aspettiamo a scuola per un caffè alla ricreazione, per un sorriso da condividere con te!”

Non poteva mancare la dedica poetica di Giancarla Corbi, insegnante in pensione da qualche anno, che riesce con i versi in rima a fare auguri personalizzati.

“Alla cara collega Anna,

in questo 2020 così particolare,

finalmente abbiamo un lieto evento da festeggiare

perché, nonostante la didattica a distanza,

con i tanti problemi di mancanza connessione,

la nostra cara amica Anna ha raggiunto la pensione!

Di Anna ricordiamo la calma e la pacatezza

con le quali elargiva le sue gocce di saggezza

In suo modo garbato e sorridente

con cui si rapportava con bimbi, colleghi e dirigente!

In tanti anni, in classe, non l’abbiamo mai sentita alzar la voce,

eppure i suoi alunni rigavan dritto in ogni attività,

sia in quelle impegnative, che in quelle in cui regnava l’ilarità.

Ora, cara Anna, che hai raggiunto l’ambito traguardo,

ci auguriamo di vivere quest’altra pagina della vita con un novello sguardo,

senza dimenticare i tuoi affezionati colleghi

che oggi con te brindano virtualmente ad un fantastico domani

fatto di gioie, feste, gite e letture sui divani!”

Giancarla Corbi