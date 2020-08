Tantissimi auguri a Michele Spadaccini e Enza Maurizio per il loro anniversario di matrimonio. Il 47° anniversario di Ametista!

Dice Michele a Enza:” Grazie a te per questi bellissimi anni che hai vissuto con me, per la vita che abbiamo affrontato insieme, dentro il quadro che abbiamo voluto disegnare per noi e per i nostri cari.”

Auguri anche dalla redazione.