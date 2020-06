I 92 anni di Don Decio D'Angelo e il 19° di sacerdozio di Don Domenico Spagnoli

Con la benedizione di S.E. Mons. Bruno Forte tanti auguri a Don Decio per il suo 92° compleanno e a Don Domenico per i suoi 19 anni di sacerdozio.

Carissimi Don Decio e Don Domenico, sentiamo ancora una volta l’esigenza di ringraziare il Signore per il dono che abbiamo ricevuto nella nostra comunità parrocchiale... due pastori che ogni giorno sono testimoni di Dio in mezzo a noi. Da parte nostra vi assicuriamo la nostra umile preghiera, affidandovi al Signore affinché continui ad accompagnarvi e a sostenervi per essere sempre più, sacerdoti secondo il volere di Dio.



Auguri da tutta la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone

Si associa la nostra redazione