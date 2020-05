Il ringraziamento di una Mamma

Un ringraziamento speciale per la Festa della Mamma.

"Volevo ringraziare la mia famiglia per lo splendido regalo che mi ha fatto per la Festa della Mamma realizzando queste foto...

Grazie a mio marito per il cammino che abbiamo fatto insieme e per quello che verrà. Grazie, perché mi accetti per quello che sono. Grazie, per il dono più grande che abbiamo... Vittorio.

Grazie a Vittorio, nostro figlio, ti abbiamo dato la vita ma tu rendi speciale la nostra...

Silvana".