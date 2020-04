Luca Giannone compie 18 anni!

Luca Giannone raggiunge la maggiore età.

Il messaggio di auguri dalla famiglia: "18 anni! L'età in cui si scende dal triciclo trainato da Mamma e Papà e si comincia a... pedalare!

Ti auguriamo di vincere tutte le tappe del giro... della vita.

Papà e Mamma sono orgogliosi di te e dell'uomo che stai diventando, noi per te ci saremo in qualunque momento. Oggi doveva essere una giornata di festeggiamenti, purtroppo, per questa brutta situazione che il mondo sta affrontando, dobbiamo spostare di qualche mese la tua festa.

Mamma e Papà e Alessandro ti fanno tantissimi auguri di un buon compleanno, sei il nostro respiro".

Tanti auguri a Luca anche dalla nostra redazione.