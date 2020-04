Tesi a distanza discussa da casa e traguardo della laurea, in modo brillante, tagliato: congratulazioni e auguri, dalla famiglia e dagli amici, alla neo dottoressa Roberta Baiocco che completato il percorso di studi in Scienze dell'Educazione all'Università 'd'Annunzio' di Chieti-Pescara.

Si associa la nostra redazione.