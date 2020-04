Auguri al dottor Enzo per la sua laurea in Ingegneria Industriale

Congratulazioni al dottor Enzo Zaccardi per aver conseguito la Laurea Triennale in Ingegneria Industriale (percorso Elettrica) presso l’Università degli Studi dell’Aquila, discutendo in videoconferenza da casa, per via delle restrizioni per il coronavirus, la sua tesi dal titolo “Misure ed analisi delle prestazioni di una rete powerline in ambito residenziale.”

Congratulazioni al dottor Enzo per questo importante traguardo da tutta la redazione!