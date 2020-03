Laurea ai tempi del Coronavirus: congratulazioni alla dottoressa Filomena Fitti

Una bella notizia da Monteodorisio, dove Filomena Fitti si è laureata in Finanza, Intermediari e Mercati con votazione 110 e lode, portando a compimento la laurea magistrale all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. A causa delle restrizioni per il Coronavirus, Filomena ha discusso la sua tesi dal titolo “Rough volatility model: un’analisi di performance della volatilità prevista” in videoconferenza da casa. “Ti auguriamo che a questa bellissima carriera universitaria possa seguire un altrettanto radioso futuro professionale.” Questo il messaggio dei suoi famigliari.

Congratulazioni alla dottoressa Filomena per questo importante traguardo da tutta la redazione!