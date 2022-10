Teatro, fair play, workshop e flahcars nella quarta mobilità del progetto Erasmus+ delle Paolucci

Sono passati pochi giorni dal 10 ottobre 2022, quando 3 delegazioni provenienti da Romania, Macedonia del Nord e Slovenia hanno varcato i cancelli della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci”. I 18 ragazzi ospitati da altrettante famiglie ed accolte da un totale di 26 alunni italiani si trovavano in mezzo a poche certezze e tanti volti nuovi in una terra straniera.

I ragazzi accolti in grande stile dal coro preparato dai professori Massenzio Terranova e Domenico D’Annunzio, poco a poco iniziavano a tessere le prime relazioni a suon di attività sportive con l’aiuto di tecnici federali e docenti di scienze motorie e sportive, giri turistici tra le vie e le riserve della nostra città, work shop sull’integrazione e sull’empatia realizzati dai docenti con l’aiuto di 4 ospiti d’eccezione ed un’ultima fantastica giornata passata all’insegna del teatro e soprattutto dell’improvvisazione preparato dalle professoresse Stefania Lucia Del Nero e Antonella Racciatti e dal prof. Mauro Rosso.

Al centro dei 5 giorni passati in Italia gli alunni stranieri hanno potuto anche apprezzare le bellezze della Reggia di Caserta, edificio per noi conosciuto per bellezza e storia, essendo stato per anni punto di riferimento per gli abruzzesi in epoca Borbonica ma incredibilmente sconosciuto a chi non aveva mai messo piede nella nostra città.

In questi 5 giorni gli studenti hanno condiviso momenti di svago e di lavoro con didattica non formale, autentico marchio di fabbrica di tutti i progetti Erasmus+. L’eccezionale lavoro delle famiglie ospitanti ha poi permesso a tutti gli ospiti stranieri, forse anche ai ragazzi italiani, di vivere una settimana talmente tanto intensa da scatenare amicizie e forse amori che continueranno a viaggiare per migliaia di chilometri, grazie alle nuove tecnologie ed ai social creando reti sociali potenti e durature.

Sono visibili sul sito del progetto (https://sites.google.com/ic1vasto.edu.it/eu-tomeu/outputs ) i video dell’opera teatrale realizzata da tutte le delegazioni partecipanti ed un ebook sullo stesso argomento.

Dopo una settimana così non ci resta che ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a partire dagli attori protagonisti di questa storia, i nostri studenti e le loro famiglie per poi passare ai ringraziamenti alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Eufrasia Fonzo ed ai suoi collaboratori, a tutti i docenti dell’IC1 Vasto, tutto il personale ATA, Il Sindaco della città del Vasto Francesco Menna, l’Assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, L’Assessora all’Istruzione Anna Bosco, al Consigliere comunale Alessandro La Verghetta, al Parroco della parrocchia di San Marco Evangelista a Vasto Don Nicola Fioriti, i titolari del trabocco Cungarelle, i tecnici federali Stefano Comparelli e Carlos Mungo e per concludere un ringraziamento speciale a 4 meravigliosi ospiti: Domenico Mariotti, Tomas Cauli, Marcello Virzì e Alona Kysylysya per il loro importante contributo alla buona riuscita del progetto.