Vasto e la moda: intervista alla fotografa Alina Corciu

Conosco Alina dai tempi delle superiori. Bellezza balcanica, elegante, carattere dolce ma molto tosto allo stesso tempo. Decido di fare una chiacchierata con lei dopo aver appreso che si occupa di fotografia di moda, un settore lontano anni luce dal posto in cui viviamo, Vasto è molto lontana dalle luccicanti vetrine milanesi e i festosi giorni della moda, ma incuriosita voglio farmi raccontare da cosa nasce questa passione diventata col tempo lavoro.

“Buongiorno Alina, come nasce la tua passione per la fotografia e quando ti sei resa conto che volevi approcciarti professionalmente ad essa?” – “E’ iniziato nel 2019, ero alla ricerca di una passione in particolare anche se ne avevo tante, dalla danza alla pittura alle arti in generale, tra queste c’era anche la fotografia. Mi sono accorta che la fotografia mi impegnava e mi affascinava di più rispetto alle altre, aveva su di me un impatto emozionale attraverso la visione di “bellezza” che riguardavano temi, soggetti, i colori, tanto da diventare una vera e propria fuga dalla realtà. Da allora non mi sono più fermata ho continuato a studiare ed a sperimentare”.

“Hai dei riferimenti in campo fotografico? E se si a chi ti ispiri?” – “Io non mi ispiro a nessuno. Voglio lavorare solo con le mie idee, la mia testa, non quella degli altri poiché non voglio farmi influenzare. Seguo le mie emozioni i miei stati d’animo, prendo solo spunti che possono arrivare dai social media o guardando un colore in una vetrina”.

“Permettimi di dire che le tue creazioni sono bellissime, e si nota che sono piene di spiritualità. Ma vorrei chiederti: perché proprio il campo della moda?” – “Ho scelto il campo della moda perché mi permette di spaziare e di ottenere ciò che voglio. Spesso la vita ci dà ciò che vuole lei, senza tener conto delle nostre aspirazioni o desideri; la fotografia di moda mi permette di realizzare ed ottenere quello che voglio, come lo voglio, intenzionalmente. In questo è racchiuso il fattore estetico, l’amore per il “bello”, le forme perfette e i colori che suscitano una vasta varietà di emozioni”.

“Al di là delle scelte ambientali o cromatiche, la fotografia di moda segue degli schemi?” – “Beh si, segue la tecnica dell’accostamento dei colori ad impatto emotivo messo in contesti ambientali che ci dicono perché quel soggetto è fermo lì ad ammirare un determinato paesaggio, e cosa prova in quel momento. Colori, ambiente, soggetto e materiali d’allestimento si fondono in uno snodo omogeneo e danno vita al contesto della fotografia.”

“Concludiamo con una domanda di rito: quali sono i tuoi progetti futuri?” – “ Sto lavorando per il mio sogno: la fotografia. A prescindere dalla moda scelta da me come preferenza di nicchia, la mia passione è la fotografia di ogni tipo, mi occupo di foto ritratti, natura, etc. Alcune riviste di moda hanno già pubblicato i miei lavori, ed io spero di realizzarmi alla grande”.