"E adesso Ã¨ cosÃ¬", il secondo singolo di Fernanda D'Ercole

Ieri 18 luglio è uscito “E adesso è così", il nuovo videoclip di Fernanda D'Ercole che introduce l'uscita, a breve, del suo disco la cui presentazione, organizzata dall'Avis Termoli, si terrà il 13 agosto presso la Scalinata del Folklore a Termoli.

Il brano è stato scritto in seguito alla perdita di sua madre ed è a lei dedicato!

Il brano è una sorta di lettera testamento con sentimenti contrastanti: il dolore per la mancanza fisica ma allo stesso tempo la gioia di sentire sempre accanto la figura materna.

Parole stupende così come meravigliosa è la musica che le accompagna. È un brano che nasce dal cuore della cantante che sicuramente celebra in versi quello che tutti provano dopo la scomparsa della propria madre, colei che pensiamo non ci lasci mai e che vorremmo sempre accanto anche da adulti.

Una menzione va fatta alle immagini spettacolari del video con scorci meravigliosi oltre che alla bravura, alla classe e alla bellezza di Fernanda D'Ercole.

Buona visione