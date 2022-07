Elisa vince il Premio Tenco. Il 20 il concerto all'Aqualand

Confermata la data del concerto di Elisa a Vasto per il 20 luglio.

La cantante, risultata positiva al Covid nei giorni scorsi, si è negativizzata ieri, pertanto non è a rischio l'appuntamento vastese all'Aqualand.

In questi giorni, la notizia più bella per lei è aver vinto il Premio Tenco 2022 con la canzone “O forse sei tu” che si è classificata terza a Sanremo 2022. Il testo della canzone descrive le sensazioni di quando l'amore è corrisposto ed è vissuto pienamente. Cosa è in grado di suscitare, nella nostra vita, la persona giusta? Pensieri di piccole felicità e voglia di vivere sempre! Prendendo spunto dal testo… sarà che fra tutti i casini che ci tocca vivere e sentire attorno quotidianamente, grazie alla persona amata completamente, sembra sempre primavera.

Ricordo che mia moglie Emanuela, fu affascinata subito da questa canzone e me la volle dedicare ( in realtà questo video doveva essere ad uso privato considerando anche i rumori di sottofondo…), infatti nel video è proprio lei ad interpretarla.

Auguro a tutti i lettori di Histonium, le sensazioni di pienezza dell'amore, senza farsi ricoprire dalla coltre della quotidianità che purtroppo tende a raffreddarlo, trascurarlo e far finta di viverlo oppure perderlo irrimediabilmente.