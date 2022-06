Solstizio d'estate: ci aspetta una stagione afosa

Il 21 giugno 2022 entra il solstizio d'estate che sancirà l'inizio dell'estate astronomica nell'emisfero boreale.

Alle ore 11:13, ora legale italiana, il sole raggiungerà il punto di declinazione massima lungo l'eclittica; contestualmente in questa data avremo anche la giornata più lunga dell'anno in termini di ore di luce. Questo evento si definisce “mobile”: solitamente si verifica infatti il 21 giugno, ma a volte può capitare il 20 dello stesso mese, come successo ad esempio nel 2020.

Parlando in termini metereologici questa settimana sarà bollente, infatti da oggi il caldo africano si farà sentire con picchi anche di 40°C e afa, saremo letteralmente investiti dall’anticiclone nord africano che, pare, perdurerà fino a fine giugno in particolare in tutto il centro sud.

Una tradizione tutta vastese è il consueto appuntamento con il Coro Polifonico Stella Maris, che ogni anno si esibisce all’alba proprio nel giorno del solstizio d’estate creando un’atmosfera di suoni e colori meravigliosa.