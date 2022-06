In pensione i docenti Ileana Iubatti e Michele Celenza, il saluto del 'Palizzi' di Vasto

Festa grande oggi all'Istituto ‘Filippo Palizzi’ di Vasto per salutare i due docenti che dal prossimo anno scolastico saranno collocati in pensione, il prof. Michele Celenza, insegnante di Matematica, e la prof.ssa Ileana Iubatti, di Informatica.

Palpabile la profonda emozione di tutto il collegio docenti, della dirigente scolastica Nicoletta Del Re, e dei due professori giunti al termine di una lunga e onorata carriera. "Ricordate sempre - ha detto un'emozionata Del Re - che sono due i mestieri in cui si ha a che fare con l'essere umano: il medico, che cura il corpo, e il docente, che si occupa della mente. Grazie per il vostro impegno trentennale nella nostra scuola e per aver contribuito a formare centinaia di alunni, oggi stimati professionisti".

Un grande abbraccio collettivo ha infine salutato Ileana e Michele.

Buona vita anche dalla nostra redazione.