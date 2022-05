I Golkonda sbarcano a Sanremo Rock e Trend

Spaccano i Golgonda, band vastese che arriverà a partecipare alla 35^ edizione di Sanremo Rock e Trend.

Il gruppo rivelazione nasce nel 2016 come cover band composta da Marilisa Spalatino alla voce, Mario Busico alla chitarra, Flavio Bignami al basso, Tiziano Pasquarelli alle tastiere e Arnaldo Ciavatta alla batteria. Il primo singolo “Respiro” nasce nel 2020 e da lì il primo album punk rock con le contaminazioni del blues.

Numerose le partecipazioni in alcuni locali vastesi che hanno riscontrato un buon grado di apprezzamento nonostante un genere musicale ricercato. Proprio in riferimento a quest’ultimo riportiamo le parole della frontwoman Marilisa: “Sono contenta di portare il primo pezzo che i Golkonda abbiano scritto, essendo un brano puramente punk old style sperando venga apprezzato dal grande pubblico senza mai passare di moda, qua nel vastese poi, è un genere poco apprezzato”.

Non ci resta che dare il nostro in bocca al lupo ai Golkonda per questa magnifica esperienza, con l’augurio di mantenere sempre la loro identità e portare avanti questo progetto di musica punk rock per farlo conoscere ad un pubblico più vasto possibile.