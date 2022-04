Il meteo per le festivitÃ  di Pasqua

Oggi sabato 16 aprile giornata di bel tempo al mattino e nuvolosità di passaggio in serata su tutto l’Abruzzo.

A Vasto al mattino e nel pomeriggio cielo sereno e cielo coperto alla sera. Le temperature saranno gradevoli, la minima si attesta sugli 8°C e la massima sui 19°C. I venti saranno forti e provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità compresa tra 35 e 40 km/h.

Nella giornata di Pasqua, domenica 17, cielo parzialmente nuvoloso al mattino e nel pomeriggio con qualche probabile debole rovescio, bel tempo in serata. Le temperature in leggero ribasso. I venti provenienti da Nord saranno per tutto l’arco della giornata forti con un’intensità compresa tra 38 e 51 km/h.

Lunedì 18 cielo poco nuvoloso sulla nostra zona, le temperature rimarranno stabili rispetto il giorno precedente con la minima sui 6° C e la massima sui 13°C. I venti continueranno ad essere forti.

La redazione di histonium.net vi augura una serena Pasqua.