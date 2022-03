Rosina Pollutri va in pensione

È arrivato il pensionamento anche per Rosina Pollutri, infermiera del reparto di Gastroscopia dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Riportiamo le sue parole piene di emozione alla fine di questo lungo cammino lavorativo: "Finalmente tra un po’ la pensione! Inizia una nuova fase della mia vita dove sarò più libera e serena e potrò dedicarmi ai miei affetti più cari. È questa l’occasione per ringraziare tutti, ma proprio tutti: medici, infermieri, ausiliari, tecnici e amministrativi che ho conosciuto in tanti anni di lavoro; per tutte le cose fatte insieme, la disponibilità e la collaborazione che ho ricevuto.

Un ringraziamento speciale va al personale dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva con cui ho condiviso un percorso importante di vita personale e professionale.

Grazie, grazie di cuore".

Auguri dalla redazione di histonium.net.