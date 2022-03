Antonio D’Aulerio: “Dopo la pandemia, la guerra. Pace e rispetto tornino il prima possibile”

“Abbiamo trascorso due anni di pandemia, sembrava ieri l'inizio di questo incubo, due anni che ci hanno cambiato la vita, le abitudini e la quotidianità. Le gravi conseguenze economiche derivanti dalla pandemia hanno portato molte attività a fermarsi, sogni che non si sono mai realizzati e persone che si sono arrese.”

Così il fotografo vastese Antonio D’Aulerio, conosciuto come Salento Photography, ripercorrendo il filmato realizzato nel 2020 contenente le immagini di desolazione durante la pandemia e i messaggi di speranza per superare la difficile situazione emergenziale.

“Oggi, dopo due anni, dovrebbe essere un nuovo inizio per tutti, invece c'è una guerra in corso che sta minando la sicurezza internazionale, i canali di informazione mostrano immagini che mai nessuno vorrebbe vedere. Mi auguro che tutto questo al più presto finisca, che la pace e il rispetto tornino il prima possibile, perché la vita è solo una e va vissuta con il sorriso. Il tempo – prosegue il fotografo - è la cosa più preziosa che abbiamo e nessuno ce lo restituirà. Nonostante tutto non bisogna mai arrendersi e scoraggiarsi, nella vita c'è rimedio a tutto, basta crederci. La guerra si vince non facendola.”