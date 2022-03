Il 14 marzo si celebra in tutto il mondo il P greco Day.

Infatti, se anteponiamo alla maniera anglosassone il mese al giorno avremo 3 (marzo) e 14 (giorno), perciò 3,14. In tutte le Scuole di ogni ordine e grado, gli alunni si sono cimentati in attività e giochi per omaggiare questa giornata.

La matematica funge da sfondo integratore, soprattutto in un periodo come questo in cui c'è la necessità di dare maggiore importanza ai principi, soprattutto quelli di uguaglianza e fraternità.