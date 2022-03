Stop war play music, messaggio dei Golkonda in occasione dell'uscita di Lucy

Il gruppo musicale punk/ rock di Vasto, i Golkonda, escono con il loro nuovo brano "Lucy" su tutte le piattaforme digitali (Youtube, Spotify,Soundcloud, e decine di altri) il 4 marzo, giorno della nascita di Lucio Dalla (sperando che porti fortuna). Il pezzo ha contaminazioni british, sound anni '70 che richiama atmosfere da "Swinging London" e sarà seguito da un videoclip in preparazione nelle prossime settimane.



In occasione dell'uscita del pezzo, i Golkonda colgono l'occasione per lanciare un messaggio chiaro e propositivo : "Stop war/play music" , messaggio che sarà ripreso durante il tour e li accompagnerà durante la loro musica. Questo perchè i Golkonda pensano che il punk non vada soltanto scritto o suonato ma anche vissuto al di fuori della sala prove, in tutti gli aspetti della vita!



