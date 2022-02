'Giornata internazionale dell'Epilessia', s'illumina di viola il Monumento a Gabriele Rossetti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In occasione della Giornata internazionale dell'Epilessia, il Monumento a Gabriele Rossetti, al centro di Vasto, è stato illuminato di viola, il colore che rappresenta quanti vivono questa patologia neurologica.

“Un evento globale che dal 2015 promuove la consapevolezza dell’epilessia. Il nostro Comune ha voluto aderire all’iniziativa - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - per riunire simbolicamente le persone affette da questa malattia e chiedere attenzione alla società civile per abbattere lo stigma che ancora accompagna questa problematica".

“Parliamo di un fenomeno che riguarda più di 500.000 persone in Italia. Si tratta - ha concluso l’assessore alla Salute e all’Inclusione sociale, Nicola Della Gatta - di un’occasione per ricordare che su questo tema ci sono ancora tanti ‘muri’ da superare. La conoscenza è l’elemento fondamentale per vincere il pregiudizio”.