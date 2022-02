Oggi 4 febbraio si celebra la giornata dei calzini spaiati. La data in realtà ogni anno è casuale, ma segue una regola precisa ossia quella di cadere il primo venerdì del mese di febbraio. Nasce da un’idea, per altro carinissima, di una maestra di Udine Sabrina Flapp ed è giunta già alla nona edizione avendo avuto una risonanza in tutta Italia e arrivando ad essere festeggiata in tutte le scuole come celebrazione ed esaltazione della diversità.

Ad alcuni può sembrare una mera trovata social ma in realtà è un appuntamento molto importante, l’obiettivo infatti è la sensibilizzazione all’autismo e ad altre diversità di genere, lanciando quindi un messaggio di solidarietà ed inclusione. Per far sentire la propria presenza non bisogna fare altro che indossare due paia di calzini diversi, ovviamente vistosissimi e stravaganti (più sono colorati meglio è) e condividere la propria foto sui social con l’hashtag #calzinispaiati2022.

A Vasto forte è il sostegno per le famiglie con figli affetti da autismo grazie all’associazione Asperger Abruzzo diretta da Maria Helèn Benedetti, che dà ausilio concreto non solo per i diritti alle terapie, ma anche un certo supporto per districarsi nei grovigli burocratici in cui spesso cade la sanità.