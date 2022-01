E’ di colore blu il lunedì più triste dell’anno. Arriva inesorabilmente la terza settimana di gennaio e nel 2022 il Blue Monday cade il giorno 17.

A stabilire questa giornata, nei primi anni 2000, è stato lo psicologo Cliff Arnall, docente dell’Università di Cardiffe a lui si deve anche il nome: l’ha chiamato Blue Monday perché in inglese il termine blue viene comunemente indicato per indicare un senso di tristezza, noia e malinconia. Ma com’è stato calcolata questa bizzarra ricorrenza? Per stabilire la cadenza esatta di questo fenomeno, lo psicologo ha preso in considerazione diversi parametri, come: il meteo, le condizioni climatiche e la scarsa luce presente nella giornate tipicamente invernali di gennaio. A questi si aggiungono i sensi di colpa per le abbuffate natalizie, fine delle festività, rientro al lavoro e aumento fisiologico dello stress. La somma di tutti questi fattori sarebbe, a detta di Arnall, l’innesco per un umore nero caratterizzato da tristezza e disagio.

Oggi splende il sole a Vasto e magari invogliati a passeggiare verso il lungomare potremmo dimenticarci, almeno per un attimo, il giorno più triste dell’anno.