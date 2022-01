Carmine Stampone compie 100 anni!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Messaggio del sindaco di Vasto, Francesco Menna, per il 100° compleanno di Carmine Stampone.

"Buon compleanno a Carmine Stampone che oggi compie 100 anni ed ha raggiunto l'ambizioso traguardo in buona salute. Da ragazzo ha lavorato come macellaio, poi si è trasferito a Torino. Carmine ha vissuto la guerra, era arruolato in Marina.

È vedovo da alcuni anni. Attualmente è ospite di una Rsa, a causa del Covid non potrà festeggiare questo evento insieme alle figlie Maria Giovanna, Loredana e ai nipoti come avrebbe voluto.

A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità ho voluto far recapitare una targa. Auguri!"