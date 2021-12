Albero di Natale all'Uncinetto in Corso Italia, sistemazione completata

Grazie all'impegno di Andrea Buontempo - promotore e organizzatore dell'allestimento insieme con le 150 uncinettine che hanno realizzato le Granny Square, in collaborazione con il gruppo Facebook Sei di Vasto se..., il Consorzio Vasto in Centro e il Patrocinio del Comune di Vasto - anche quest'anno è tornato l'Albero all'Uncinetto di Vasto, stavolta in una posizione diversa, in Corso Nuova Italia, tra gli ex Palazzi scolastici.

Si ringraziano: la ditta MedialEdil di Luigi Salvatorelli per il trasporto e il montaggio, CI.TRA Autotrasporti di Pierluigi Cinquina per averci permesso di assemblare l'albero nei loro capannoni, Idea Stampa di Stefano Pollutri per averci fornito la scritta in polistirolo, la ditta Antonio Pollutri impianti Elettrici per averci fornito il faro della luce e il Gruppo Pavone di Gabriele Pavone per averci tenuto la struttura durante tutto l'anno.

Ringraziamo infine tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto: Ecoterm, Todis Vasto, Emmepi Perrozzi, 4 di Spade, Avis Vasto, Ricoclaun, TMC, La Transumanza, Ristorante la Lanterna.

Un ringraziamento va anche a Giuseppe Buontempo e Lino D'Avino per aver aiutato nel complesso montaggio della struttura e a tutta la giunta del Comune di Vasto, in particolar modo l'Assessore al Turismo Licia Fioravante e al Presidente del Consorzio Vasto in Centro Marco Corvino.

Buon Natale e Buone Feste a tutti.