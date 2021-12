"Semino palline... raccolgo felicità" con i bimbi dell'Asilo 'San Paolo'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Semino palline... raccolgo felicità" è il nome dell’iniziativa realizzata da tutto lo staff dell’Asilo nido comunale San Paolo, gestito da Pianeti Diversi, cooperativa sociale.

Maestre e bimbi hanno portato per le vie del centro un carretto carico di palline natalizie, con preziosi pensieri che scaldano il cuori. Accuratamente decorate e preparate con l’obiettivo di donarle e di compiere un gesto di altruismo e gentilezza nei confronti della comunità. Un modo per ringraziare tutte le persone che sono state incontrate e che si sono fermate incuriosite.

I piccoli doni sono stati lasciati nelle strade, anche con l’intento di poter cambiare la giornata di qualcuno, un gesto casuale di gentilezza senza avere nell’immediato qualcosa in cambio.

“C’è un meraviglioso senso di gioia nel sentirsi parte di una comunitá e nel costruire, a piccoli passi, legami con le persone che ne fanno parte” ha detto Serena Cerullo, coordinatrice del nido. “Ringraziamo vivamente l’amministrazione e tutte le famiglie dei nostri piccoli utenti che ci regalano emozioni uniche ed inimitabili”