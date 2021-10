'X Factor 2021': i Karakaz di Michele Corvino accedono ai “Live Show”

Ancora una grande esibizione di Michele Corvino & Co. che convince Hell Raton e stacca il biglietto per i Live.

Appuntamento in diretta su Sky Uno dove i quattro giudici Hell Raton, Mika, Emma e Manuel Agnelli sono chiamati a scegliere i 12 protagonisti da portare ai Live.

Cinque sono gli artisti a esibirsi davanti a Hell Raton e all’ospite Salvatore Esposito, protagonista di “Gomorra – La serie”, e prezioso consigliere del giudice di X Factor. Soltanto tre passeranno il turno e accederanno ai “Live Show”.

I Karakaz sono i primi a esibirsi. La cover “Out of control” dei The Chemical Brothers è pura energia e conferma la ben definita identità musicale della band. Hell Raton apprezza molto l’esibizione, così come il Guest Judge, Salvatore Esposito, rimane colpito dall’interpretazione e la carica esplosiva della band.

