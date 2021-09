Buoni riscontri per il concerto dei Nomadi a Monteodorisio, il Comitato Feste: "E' stato un anno difficile, ma non ci siamo mai arresi"

Si è concluso con un bilancio del tutto positivo il concerto de “I Nomadi” a Monteodorisio, organizzato dal Comitato Feste in collaborazione con Muzak Eventi, presso il campo sportivo, in occasione della festa della Madonna delle Grazie.

“Si accettano critiche e opinioni – ha affermato il presidente del comitato Luigi Vitelli – è stato un anno molto difficile, ma attenendoci al rispetto delle dovute misure anti-Covid e con tanto coraggio, l’abbiamo reso speciale. Nonostante tutto, non ci siamo mai arresi. Ringraziamo quanti hanno creduto in noi e spinto a non mollare mai. In piazza Umberto I o al campo sportivo, la tradizione va avanti.”

A chiudere i festeggiamenti della Madonna delle Grazie i fuochi pirotecnici di Pyrofantasy.