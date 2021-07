Dopo 47 anni di onorata attività chiude la Merceria Marino

Un esercizio commerciale storico di Vasto chiude i battenti dopo 47 anni di onorata attività.

La Merceria Marino, ubicata nella centralissima via Marchesani, ha abbassato definitivamente la saracinesca.

Per quasi mezzo secolo è stata un punto di riferimento per tantissime donne di Vasto che dalla signora Maria trovavano quello che serviva per la loro attività di sartine o per rammendare un camicia, un golfino, rimettere un bottone, ecc..

L'annuncio alle clienti è giunto anche attraverso Facebook con queste poche parole: "La Merceria Marino saluta e ringrazia tutta la clientela, che in tutti questi anni l'ha sostenuta e stimata. Grazie di cuore a tutti".

Alla signora Maria l'augurio di un lungo e meritato pensionamento da trascorrere nel calore della famiglia.