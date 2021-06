"Facemece a cumpare", dedica della Banda Piazzolla al rito della 'comparanza a fiori'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' on line il nuovo video di Banda Piazzolla, dal titolo "Facemece a cumpare", canzone dedicata al rito della comparanza a fiori che anticamente si celebrava, come oggi, il 24 giugno nel giorno di San Giovanni.

"Con questa canzone vogliamo celebrare l’antica tradizione della “comparanza a fiori”. Il 24 giugno, come oggi, giorno di San Giovanni, si sceglieva una persona con cui si avvertiva un legame particolare per renderla “compare a fiore”, “cumpare a fiure”. La preziosa aurora di quel giorno, infatti, era il momento giusto per stringere o rinnovare legami di amicizia fraterna (il cosiddetto comparatico, o comparanza) suggellati lavandosi reciprocamente mani e viso e scambiandosi mazzolini di fiori campestri, detti ramajetti e recitando contemporaneamente la formula dei “compari a fiori”"

Questo il link del brano (clicca qui)