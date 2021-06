Il pyrodesigner vastese Lorenzo Scampoli illumina i Giardini Reali di Herrenhausen ad Hannover

Lorenzo Scampoli, di Vasto, diciannove anni, conosciuto in Italia e non solo come designer e programmatore di spettacoli pirotecnici per eventi di vario genere, ha progettato uno spettacolo piromusicale in occasione della decima edizione di "ZZCV YouTube FWsim Festival", un evento virtuale organizzato a Taiwan con decine di designer provenienti da ogni parte del mondo ogni anno.

Lorenzo rappresenterà quindi l'Italia con un intenso spettacolo piromusicale, la location: i Giardini Reali di Herrenhausen, ad Hannover, in Germania.



Lo spettacolo, come riportato nel sito ufficiale, è stato realizzato con nuovi effetti pirotecnici riprodotti in computer grafica. Sono stati sperimentati anche nuovi abbinamenti di colori, e durante le prossime settimane non mancheranno altre sorprese, nuove esibizioni e diverse competizioni.



Il designer vastese ha vinto diversi premi per i suoi show, tra i quali il primo posto a marzo dello scorso anno al Campionato internazionale di spettacoli pirotecnici virtuali Flames Around the World, e il secondo in altre tre competizioni.