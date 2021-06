Il grazie di una mamma e di suo figlio al sindaco

E' facile puntare il dito contro chi si pensa non faccia bene qualcosa, credo però che quando qualcuno fa del bene va detto con la stessa forza.

Da quando ho conosciuto il Sindaco Francesco Menna, da quando ha saputo i problemi della mia famiglia e delle famiglie come la mia, ogni volta che ci siamo rivolti a lui, quando è stato di sua competenza, ma anche quando non lo è stato, non c'è stata una sola volta in cui non si sia speso per noi togliendoci tanti fardelli, quei fardelli che le nostre famiglie curve portano sul groppone. È per questo motivo che mio figlio Liam ha voluto mandargli un piccolo, simpatico e dolce pensierino... per fargli sapere quanto gli siamo grati per la sua instancabile disponibilità, per la sua generosa gentilezza e cortesia, per fargli arrivare tutta la nostra gratitudine.

Grazie Sindaco, è stato un'immensa scoperta che ci fa comprendere che il mondo non è tutto ostile, grazie per il suo grande e generoso cuore.

La mamma del piccolo Liam Carrozzo