La 'superluna' in cornice alla Bagnante di Vasto Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giorno speciale, ieri, per gli amanti dell'astronomia e non solo.

Un vero e proprio spettacolo in cielo per l'eclissi di luna piena in perigeo che ha regalato una magnifica 'superluna'.

In questa foto di Costanzo D'Angelo la mostriamo dalla posizione al cospetto del Monumento alla Bagnante a Vasto Marina, nella cornice realizzata da Mirella Del Negro che ha reso ancora più accattivante uno dei posti più amati della città.

"Non potevo perdermi questo spettacolo - ha scritto Costanzo D'Angelo pubblicando lo scatto sui social - dedicato a tutte le persone che amano. Un grazie ad Angelo e Mirella Del Negro per aver realizzato la cornice e montata per l'occasione".