"Doom Rap", esce l'EP crossover di Xunah

Esce oggi, giovedi 27 maggio, in CD ed in digitale per Frekete! Records l'EP "Doom Rap" del vastese Xunah, al secolo Angelo Mirolli, già chitarrista e fondatore della band stoner doom de Le Scimmie.

Il sound del lavoro, studiato ed ideato insieme al produttore Rvndea, rappresenta un ibrido tra i mondi di Xunah che da sempre riversa la sua anima nei suoi due mondi paralleli: con la chitarra in quello dello stoner doom e con penna e voce in quello del rap hardcore.

L'EP include il singolo "Vivo Mentre Scrivo" (qui il video: http://www.youtube.com/watch?v=NedWCEgUnD4) rilasciato lo scorso 7 maggio che vede il featuring del rapper Buio che è anche l'unica collaborazione presente all'interno dell'EP.

Il CD si può acquistare nello store di Frekete! Records: http://freketerecords.bigcartel.com

Segui Xunah: Spotify: http://open.spotify.com/artist/5Nj21C1fcrQOyt8B6hw5kb?si=IyxzCw5nQdaGjSVpg6R6Iw Instagram: http://instagram.com/xunah90/ Facebook: http://www.facebook.com/xunah90/

Link Spotify per l'ascolto: https://open.spotify.com/album/2Q31djFGipy7fLHfBmwK8w