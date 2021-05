Il crossover di Xunah, esce il video di "Vivo Mentre Scrivo"

Esce oggi, lunedì 10 maggio, su YouTube il video di "Vivo Mentre Scrivo" primo singolo estratto dall'EP "Doom Rap" di Xunah, al secolo Angelo Mirolli, già chitarrista e fondatore della band stoner doom de Le Scimmie.

"Vivo Mentre Scrivo" è il brano che ha dato il via ai lavori del primo lavoro solista di Xunah "Doom Rap" in uscita in CD ed in digitale il 27 maggio per Frekete! Records e vede il featuring del rapper vastese Buio che è anche l'unica collaborazione presente all'interno dell'EP.

E' un brano di rivalsa che va a sottolineare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto sia importante la musica nella vita dell'artista e di quanto sia fondamentale nei momenti più bui.

Il sound, studiato e lavorato insieme al produttore Rvndea, rappresenta l'essenza dell'intero lavoro: quella di creare un prodotto originale che fosse un ibrido tra i mondi di Xunah che da sempre riversa la sua anima nei suoi due mondi paralleli: con la chitarra in quello dello stoner doom e con penna e voce in quello del rap hardcore.

Il video (clicca qui), girato da Pierluigi Patella, è ambientato in uno scenario street che rappresenta al meglio l'essenza del brano.

