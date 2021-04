'Giornata della Terra': alberelli nel giardino della Scuola 'Martella'

Oggi si festeggia l’Earth Day: la Giornata della Terra.

L’Amministrazione Comunale di Vasto ha celebrato la giornata raccogliendo l’invito della Scuola dell’Infanzia Santa Lucia di Vasto, attualmente ospitata nella Scuola Martella, ed omaggiando gli studenti con due alberelli che sono stati piantati in giardino.

“ Sappiamo che nel 2020 le emissioni di CO2 sono diminuite del 7%. Brutta notizia è che è solo per via del lockdown Covid19 e non per cambiamenti strutturali. Se vogliamo salvare il mondo – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco - occorre continuare a sensibilizzare le nuove generazioni ad una rinnovata consapevolezza ed attenzione per l’ambiente”.