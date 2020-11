Il nuovo 'look' del Belvedere San Michele, con il divieto di sosta dei veicoli nel piazzale antistante la chiesetta intitolata al Santo Patrono della città, è al centro di alcuni interrogativi che Miranda Sconosciuto, insegnante e animatrice di diverse iniziative sociali, pone al sindaco di Vasto Francesco Menna.

Parla, con questa nuova soluzione, di "posto vuoto, privo d'anima", Miranda Sconosciuto, che chiede: "Com'è possibile una scelta del genere?"; "Chi abita lì dove va a parcheggiare?" e poi ancora dubbi relativi a celebrazioni religiose tipo matrimoni, con relative difficoltà.

Nell'annunciare la novità per la zona Menna aveva parlato di intervento voluto per migliorare la zona, di notevole valore paesaggistico, storico ed architettonico, e per non comprometterla con ulteriori carichi.