'La terra è di chi la canta', il nuovo singolo di Lara Molino

“La terra è di chi la canta” è il nuovo singolo di Lara Molino, cantautrice di San Salvo.

Dopo la sua fortunata esperienza del 2017 con l’album in lingua abruzzese, “Fòrte e gendìle”, prodotto artisticamente dal violinista e songwriter Michele Gazich per la sua etichetta FonoBisanzio e dopo una serie di pubblicazioni in ambito pop e molti concerti in Italia e all'estero (Spagna, Polonia, Canada), Lara Molino torna a comporre ed incidere.

“La terra è di chi la canta” è un brano folk, cantato in italiano, un omaggio alle sue origini, alla sua terra, con una breve intro con tamburello e la sua voce che recita in vernacolo abruzzese. E’ un brano essenziale, arrangiato con una chitarra acustica a cui sono stati aggiunti un violino ed una fisarmonica a completare una gamma di timbri che vedono al centro di tutto la voce della cantautrice.

Come ogni brano realmente folk ha la forza di parlare a quella parte di terra e radici che ognuno di noi si porta dietro nonostante tutto.

Crediti

Testo e musica di Lara Molino

Arrangiamento e produzione artistica di Lara Molino

Registrato, mixato e masterizzato da Francesco Apolloni presso il P.I.M.S. di Vasto

Lara Molino: Voce, chitarra acustica, tamburello

Giuseppe Di Falco: Fisarmonica

Domenico Mancini: Violino

Foto di copertina: Roberto Ronca

Link

http://www.laramolino.it http://www.facebook.com/lara.molino