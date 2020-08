'Facile", ecco l'ultimo singolo di Alessandro Palazzo

Si intitola "Facile" l'ultimo singolo a firma di Alessandro Palazzo, vastese di nascita residente a Carpi.

"Ho sempre avuto una passione sconfinata per la musica e per questo da anni scrivo e canto canzoni che compongo personalmente - dice Palazzo -. 'Fragile' ha un testo che, a mio parere, descrive bene il periodo che stiamo vivendo. I mesi appena trascorsi non sono stati semplici per nessuno, soprattutto per chi ha un carattere molto emotivo come il mio. La vita ci mette di fronte a situazioni di ogni tipo, ed è importante affrontarle nel modo giusto, mettendo il più possibile da parte le nostre fragilità.

Ho scelto di girare il video della canzone nella preziosa location del centro storico di Vasto e nella stazione ferroviaria di quella che considero sempre la mia città.

I vicoli del centro dove sono cresciuto conservano ancora intatto tutto il loro fascino. A volte, da bambino, mi capitava di indicare la via d'uscita ai turisti che si perdevano... per me un bel tuffo nel passato!"